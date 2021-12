Marinha divulga edital do concurso com 1.620 vagas

A Marinha divulgou nesta sexta, 15, no Diário Oficial da União, o edital do concurso de admissão ao curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais de 2013. São 1.620 oportunidades em oito estados, incluindo a Bahia, para candidatos do sexo masculino com ensino fundamental completo. As inscrições serão realizadas entre 18 de março e 18 de abril pela internet no site www.mar.mil.br/cgcfn. Durante o curso, os aprovados receberão ajuda de custo no valor de R$ 590. Os vencimentos iniciais, após o curso de formação, são de R$ 1.250.



São 1.380 oportunidades para o Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves, no Rio de Janeiro, onde estudarão, preferencialmente, os candidatos das regiões Sul e Sudeste. As outras 240 vagas são para o Centro de Instrução e Adestramento de Brasília. Na inscrição, o candidato precisará decidir onde fará o Estágio Inicial, que começa após um ano de curso de formação. São 950 vagas no Rio de Janeiro, 180 em Brasília, 70 no Rio Grande do Sul, 80 no Pará, 70 no Mato Grosso do Sul, 190 no Amazonas, 40 no Rio Grande do Norte e 40 na Bahia.



Os candidatos precisam ter entre 18 e 21 anos de idade em 1° de janeiro de 2014. Além disso, devem estar em dia com suas obrigações militares e eleitorais. A primeira etapa do processo seletivo será o exame de escolaridade, que terá 50 questões de múltipla escolha, divididas entre Português e Matemática. O exame será aplicado no dia 4 de junho. Os candidatos também serão avaliados por verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, exame psicológico, teste de suficiência física e verificação da documentação.



A taxa de inscrição custa R$ 20 e o pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária, até 19 de abril. Quem deseja solicitar isenção de taxa precisa fazer o pedido entre 18 e 28 de março. Para isso, é necessário preencher um requerimento, em que será preciso informar o número de identificação social do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e entregar uma declaração informando que é membro de família de baixa renda, de acordo com os termos da legislação.

