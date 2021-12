Marinha anuncia processo seletivo com 600 vagas e salários até R$ 8,9 mil

A Marinha do Brasil vai abrir um processo seletivo do Serviço Militar Voluntário de Oficiais temporários, com a convocação de 600 profissionais de nível superior e salários iniciais até R$ 8,9 mil. A publicação do aviso de convocação está prevista para o dia 9 de novembro.

As oportunidades, distribuídas pelos nove Distritos Navais, são voltadas para candidatos de ambos os sexos, com idade entre 18 e 45 anos no ano da incorporação. De acordo com a Marinha, “o vínculo entre a instituição e os futuros militares será renovado anualmente, podendo chegar a oito anos, não podendo adquirir a estabilidade”.

Os interessados em se inscrever devem acessar o site do processo seletivo, clicar em "Serviço Militar Voluntário" e escolher o Distrito Naval para o qual desejam concorrer.

A primeira etapa de seleção será uma prova com 50 questões objetivas, sendo 25 de Língua Portuguesa e 25 de Formação Militar-Naval, com data prevista para 4 de março. Após essa fase, os candidatos passarão pela Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Prova de Títulos, Verificação Documental, Designação à Incorporação e Incorporação.

adblock ativo