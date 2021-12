Marinha abre vagas de nível técnico para sargentos

A Marinha abriu 80 vagas para o Quadro Técnico de Praças da Armada. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de outubro, através do site da força armada, e são destinadas a candidatos do sexo masculino, com formação em diversas áreas do Ensino Técnico de Nível Médio. Os que ingressarem neste quadro terão a experiência de trabalhar em submarinos.

Os requisitos principais são: ser brasileiro, ter 18 anos completos e menos de 25 anos de idade no primeiro dia de janeiro de 2014 e estar registrado no órgão fiscalizador da profissão a que concorre.

As áreas previstas no edital são Automação Industrial, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Eletrotécnica Naval, Mecatrônica, Manutenção Automotiva, Mecânica, Mecânica Naval, Refrigeração e Climatização, Manutenção de Máquinas Pesadas e Mecânica de Precisão.

O futuro militar iniciará a carreira na graduação de Terceiro-Sargento, recebendo o salário inicial de cerca de R$ 3.000,00, além de diversos benefícios como: plano de carreira, estabilidade, assistência médico-odontológica, alimentação e auxílio para compra de uniformes.

Na 1ª fase os candidatos realizarão provas de conhecimentos profissionais e redação. As etapas seguintes terão Inspeção de Saúde e Teste de Aptidão Física (TAF). Os aprovados em todas as fases farão um Curso de Formação, de aproximadamente 8 meses, no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), no Rio de Janeiro. Durante o curso, os alunos receberão bolsa-auxílio, uniforme, alojamento, alimentação e assistência médico-odontológica.

adblock ativo