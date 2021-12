Marinha abre vaga para corpo auxiliar de praças

A Marinha do Brasil (MB) abre concurso público para o corpo auxiliar de praças. As inscrições começam às 8h do próximo dia 9 e vai até 8 de outubro, com 738 vagas.

Para se inscrever é preciso ter 18 anos completos e menos de 25 anos de idade, no primeiro dia do mês de janeiro de 2015; possuir idoneidade moral, a ser verificada por meio de averiguação da vida pregressa do candidato, por intermédio de Verificação de Dados Biográficos (VDB).

As inscrições serão realizadas no site oficial da Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM), no endereço www.ensino.mar.mil.br ou www.ingressonamarinha.mar.mil.br. A taxa é de R$ 12.

