Marinha abre inscrições para a Escola Naval

A Diretoria de Ensino da Marinha (DensM) abriu, nesta segunda-feira, 19, inscrições para 53 vagas para o ingresso de alunos nos Cursos de Graduação da Escola Naval (EN). As vagas são destinadas à formação de Oficiais para o Corpo da Armada (CA), Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) e para o Corpo de Intendentes da Marinha (CIM). A grande novidade para este ano é a admissão da primeira turma de aspirantes femininas no 1º ano da Escola Naval, no Corpo de Intendentes.

Os interessados poderão se inscrever até 19 de setembro de 2013, pelo site da DensM ou em um dos Postos de Inscrição da Marinha. Os endereços podem ser consultados no Edital. A taxa é de R$ 20,00.

Estão previstas 41 vagas para candidatos do sexo masculino e 12 vagas para o sexo feminino, especificamente para o Corpo de Intendentes. Os requisitos são: ter 18 anos completos e menos de 23 (nos termos da Lei nº. 12.704, de 08 de agosto de 2012), ter concluído o Ensino Médio ou estar em fase de conclusão, ser brasileiro, solteiro, dentre outros.

A seleção acontece por meio de uma prova escrita objetiva de Matemática, Física, Inglês, Português e Redação (as candidatas para o Corpo de Intendência não realizarão prova de Física). Os candidatos também passarão por inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica, verificação de documentos e de dados biográficos.

Quem for aprovado em todas as etapas do processo estudará sob regime de internato. O curso é totalmente gratuito além de ser proporcionado ao aluno alimentação, uniforme, vencimentos e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

