Marinha abre inscrições com 105 vagas para concurso

A Marinha abriu as inscrições do Concurso Público para Ingresso nos Quadros Complementares de Oficiais da Armada (QC-CA) e de Oficiais Fuzileiros Navais (QC-FN) com salários a partir de R$ 8.050, além de benefícios como auxílio-fardamento e assistência médica e odontológica.

São destinadas 82 vagas para o quadro de Oficiais da Armada e 23 para oficiais da Fuzilaria Naval. As vagas são destinadas para as áreas de: Ciências Náuticas (Áreas de Náutica e Máquinas); Engenharia (Computação, Controle e Automação, Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Aeronáutica, Ambiental, Sanitária, Bioprocessos, Cartográfica e de Agrimensura, Civil, Fortificação e Construção, Materiais, Mecânica, Mecânica de Veículos Militares, entre outras.

Os candidatos devem ser homens e ter menos de 29 anos até 01 de janeiro de 2015. As inscrições, no valor de R$ 45, devem ser feitas pelo site da Marinha ou em um dos postos de inscrição - presentes no site - até o dia 4 de setembro

A data da prova ainda não foi definida. Mais informações podem ser obtidas através do edital do concurso.

