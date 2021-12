Marinha abre concurso com 24 vagas para músicos

A Marinha abre inscrições, até o dia 29 de abril, para concurso público de admissão ao Curso de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais, para 2015. Ao todo são 24 vagas para os seguintes naipes: Clarone Sib (1), Saxofone Alto Mib (5), Trompete Sib (2), Trompa em Fá (3), Trombone Tenor Dó (1), Bombardino Dó (2) e Percussão-Bateria Completa (10). A taxa de inscrição é de R$ 44,00.

Os principais requisitos são, ser brasileiro nato, de ambos os sexos, com mais de 18 anos e menos de 24 anos (no primeiro dia do mês de janeiro de 2015), com ensino médio completo.

As inscrições podem ser realizadas no Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador - Avenida da França nº1300 - Comércio - Salvador - BA. CEP: 40010-000 - Tel: (71) 3415-2689 ou (71) 3507-3815ou na internet.

As provas acontecem no dia 7 de junho com o exame de escolaridade e a prática nos dias 28 de junho e 8 de agosto.

Os que forem classificados em todas as etapas do processo passarão por um Curso de Formação de 18 meses, na cidade do Rio de Janeiro.

