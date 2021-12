Marinha abre concurso com 1.860 vagas para Fuzileiro Naval

A Marinha lançou concurso público para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-FN) com 1.860 vagas. As inscrições vão de 3 a 27 fevereiro e podem ser feitas no site da Marinha em link que será disponibilizado. A taxa de inscrição é de R$ 12.

As vagas são distribuídas entre o Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA), Rio de Janeiro e o Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB), com 1.620 e 240 vagas, respectivamente.

As oportunidades do CIAMPA são preferencialmente para candidatos das regiões Sul e Sudeste, enquanto que as do CIAB destinam-se para candidatos do Norte, Nordeste e Centro-oeste. Nas unidades da Marinha no Rio de Janeiro são 1.079 vagas, nas unidades da Marinha em Brasília são 186 vagas, no grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande (RS) 74 vagas, grupamento de Fuzileiros Navais de Belém (PA) 112 vagas, grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário (MS) 74 vagas, no Batalhão de Operações Ribeirinhas de Manaus (AM) 205, no grupamento de Fuzileiros Navais de Natal (RN) 56 vagas e Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador (BA) 74 vagas.

Durante o período em que estiverem no curso, aproximadamente 17 semanas, os alunos serão designados como Recrutas Fuzileiros Navais e receberão mensalmente o valor de R$ 590,00 como ajuda de custo. Mas quando finalizarem o curso e forem nomeados Soldados Fuzileiros Navais, terão remuneração de R$ 1.435,00.

Os interessados precisam ter idade entre 18 e 21 anos, nível fundamental completo, assim como altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m.

Os candidatos serão avaliados por meio de exame de escolaridade na data provável de 29 de abril de 2014, às 10h no horário de Brasilía; verificação de dados biográficos, verificação de documentos, inspeção de saúde, teste de suficiência física e exame psicológico.

adblock ativo