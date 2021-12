Marinha abre concurso com 1860 vagas; 65 em Salvador

A Marinha do Brasil abrirá Concurso Público com 1860 vagas para o Curso de Formação de Soldado Fuzileiro Naval no dia 1º de fevereiro. Do total de vagas, 65 estão previstas para o Grupamento de Fuzileiro Naval de Salvador.

Para participar, o candidato deve ser brasileiro nato, do sexo masculino, ter mais de 18 anos e menos de 21 anos em 1º de janeiro de 2017, e ter concluído o ensino médio. A taxa de inscrição online é de R$12

Os aprovados realizarão o Curso de Formação, em regime de internato, com a duração de 17 semanas, no Rio de Janeiro ou Brasília e, como recruta, receberá uma ajuda de custo mensal de R$ 642, para despesas pessoais. Após a aprovação no curso, como soldado, a remuneração mensal é de cerca de R$ 1.587.

adblock ativo