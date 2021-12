Marinha abre concurso com 123 vagas na área da saúde

A Marinha do Brasil abriu três editais de concursos para profissionais da área da saúde. Ao todo são 123 vagas para médicos de diferentes especialidades, 12 oportunidades para cirurgiões dentistas e 11 para enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos e nutricionistas.

A inscrição poderá ser feita pela internet entre os dias 13 e 27 desse mês. A taxa custa R$120,00, havendo isenção para os candidatos que pertençam à família inscrita no cadastro único para programas sociais do governo federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional, bem como para os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo ministério da saúde.

Os candidatos devem ter no máximo 36 anos completos até o dia 1º de janeiro de 2019 e precisam ter concluído curso superior na área para qual se candidatarem.

