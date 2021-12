Marinha abre 98 vagas em concurso para oficiais

A Marinha do Brasil inscreve, entre os dias 12 de agosto e 12 de setembro, para concurso público destinado ao preenchimento de 98 vagas de nível superior, no Quadro Complementar de Oficiais da Armada e Quadro Complementar de Oficiais Fuzileiros Navais. O valor da taxa é de R$ 45,00 e, para se inscrever, o candidato deve acessar o site da Força Armada.

As vagas são destinadas para candidatos que tenham formação em Ciências Náuticas (Área de Máquinas), Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Mecânica, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Eletrônica ou Ciências Náuticas (Área de Náutica), Engenharia Civil e Engenharia Elétrica.

Todos os candidatos realizarão prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e redação. Os classificados nessa etapa passarão ainda por inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica, verificação de documentos e de dados biográficos.

Após aprovação no curso de formação, os militares serão nomeados Oficiais da Marinha do Brasil no posto de Segundo-Tenente e passarão a receber vencimento de cerca de R$ 6.000 além de adicionais (militar e de habilitação) e benefícios, tais como alimentação, alojamento, auxílio-fardamento e assistência médico-odontológica.

