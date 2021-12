Marinha abre 5 vagas para suprir corpo médico em Salvador

A Marinha do Brasil alterou o edital relativo ao Concurso Público para o seu Corpo de Saúde, abrindo cinco vagas regionais para a cidade de Salvador/ BA, na especialidades de Cardiologia, Cirurgia Geral, Pediatria, Radiologia e Ortopedia e Traumatologia. As 77 vagas para o concurso nacional foram mantidas conforme o edital original.

Entre outros requisitos é necessário ser brasileiro nato, do sexo masculino ou feminino, ter menos de 36 anos de idade até 01/01/15, e possuir Residência Médica em uma das especialidades previstas.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 17 de outubro através do site responsável, onde também poderá ser encontrado o edital com todas as informações necessárias.

adblock ativo