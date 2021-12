Mais de 4.800 pessoas fazem prova para concurso de promotor de Justiça

Mais de 4.800 candidatos inscritos no concurso para o cargo de promotor de Justiça substituto do Ministério Público da Bahia (MP-BA) realizaram prova na tarde deste domingo, dia 15, em Salvador. Os candidatados concorrerem a 20 vagas.

Com cerca de 15% de abstenções, as provas foram realizadas na Universidade Católica do Salvador (Ucsal), em Pituaçu, e na Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Ondina.

Para concorrer às vagas disponibilizadas, o candidato deve ter concluído o curso de Bacharelado em Direito. Se aprovado em todas as fases do concurso, ele terá que atestar os três anos de atividade jurídica exercida após a conclusão do curso.

O concurso terá validade de dois anos, contados da sua homologação, e poderá ser prorrogado por igual período.

