Mais de 3 mil professores e coordenadores são convocados pelo estado

Os 2.414 professores e 636 coordenadores pedagógicos, aprovados no concurso público para a rede estadual de ensino, são convocados para a entrega de documentos nesta terça-feira, 28. A informação foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os docentes que irão atuar em Salvador devem comparecer à sede da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h30. É necessário levar documentação original e fotocópia.

Os aprovados para interior baiano, por sua vez, devem entregar a mesma documentação nos núcleos territoriais de educação (NTE) para o qual se inscreveram, no período de 3 a 17 de setembro, nos horários de 8h30 às 11h30 ou das 14h às 17h30.

Os convocados – que irão atuar no ensino fundamental e médio – vão cumprir carga horária de 40 horas semanais. A remuneração é de R$ 2.814,28 para os professores das áreas de arte, biologia, educação física, filosofia, física, geografia, história, língua Inglesa, língua portuguesa, matemática, química e sociologia. Os coordenadores pedagógicos, por sua vez, terão salário de R$ 2.890,87, com a mesma carga horária.

Ao todo, foram mais de 103 mil escritos no concurso público distribuídos em 27 núcleos territoriais, situados em Salvador e em outros 26 municípios do estado. Os candidatos foram selecionados após passarem por provas objetivas, discursivas e seleção de títulos. O resultado final e a homologação do certame, organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), foram divulgados no dia 19 de junho.

>> Lista de professores e coordenadores pedagógicos

adblock ativo