Mais 222 concursados da Saúde são convocados

A Prefeitura de Salvador convocou mais 222 candidatos do concurso da Saúde, em publicação no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira, 14. Os convocados devem comparecer à Secretaria de Gestão (Semge) para comprovar a habilitação técnica exigida em edital e agendar a avaliação médica, realizada de acordo com a data de comparecimento do candidato.

A avaliação psicológica será publicada no DOM pela Coordenadoria Central de Inspeção, Medicina e Segurança do Trabalho (CIS), informando data, horário e local que será realizada, independente do candidato já ter se submetido à avaliação médica na CIS.

A relação de convocados e a lista da documentação exigida estão disponíveis na página de concursos, no site da Semge. Para obter mais informações, o candidato pode procurar ainda a Subcoordenadoria de Provisão, Carreira e Remuneração da Secretaria através do e-mail pcre@salvador.ba.gov.br ou do telefone 2201-8017.

Ao todo foram chamados 56 enfermeiros; 56 técnicos de enfermagem; 28 odontólogos clínicos, 40 médicos nas especialidades de pediatria, ginecologia e clínico; 16 técnicos em laboratório, além de 26 profissionais entre psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, auxiliares em saúde bucal, cuidadores e odontólogos endodontistas e periodontistas.

A sede da Semge fica localizada na avenida Vale dos Barris, nº 125, e o período de atendimento é das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h.

