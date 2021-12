Lista de convocados do programa Partiu Estágio é divulgada

Foram divulgados nesta terça-feira, 20, os nomes dos 2.622 estudantes que vão ocupar as vagas do programa Partiu Estágio 2018, ao todo foram mais de 17 mil inscritos. A lista com a relação dos selecionados já está disponível no site da Secretaria da Administração (Saeb).

Os selecionados devem se apresentar ao órgão ou entidade em que irão estagiar no prazo de dez dias úteis (confira a lista de documentos necessários abaixo). Quem não entregar toda a documentação exigida, ou não se apresentar ao órgão ou entidade no prazo estipulado, perderá a vaga.

Desde o lançamento do Partiu Estágio, em abril do ano passado, já foram convocados quase oito mil jovens para estágio no serviço público baiano, incluindo o total convocado neste edital.

É prioritário para estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e para aqueles que tenham estudado todo o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral na rede privada.

adblock ativo