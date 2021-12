Liquigás encerra inscrições para processo seletivo nesta terça-feira, 17

O prazo para as inscrições do processo seletivo da Liquigás Distribuidora se encerra nesta terça-feira, 17. Ao todo são 99 vagas imediatas, além de 695 para formação de cadastros reservas. As oportunidades são para cargos de nível médio/técnico e superior, com remunerações que variam de R$ 1.321,09 a R$ 4.894,09.

Interessados podem realizar a inscrição por meio do site da Fundação Cesgranrio. Para os cargos de nível fundamental será cobrado o valor de R$ 37, nível médio R$ 47 e R$ 67 para os de nível superior. Outras informações podem ser conferidas no edital da seleção.

Além do salário, os selecionados terão benefícios de vale gás, vale refeição/refeitório no local, vale alimentação, assistência médica, vale transporte, convênio farmácia e odontológico, auxílio a filho excepcional, auxílio funeral, seguro de vida em grupo, auxílio-creche, adicional por tempo de serviço e plano de previdência.

Cargos

A oportunidade de nível fundamental é para o cargo de Conferente I. Para o nível médio/técnico, as vagas estão distribuídas entre os cargos de ajudante de motorista granel I, operador (a) de gás I, motorista de caminhão granel I, assistente administrativo (a), oficial de manutenção I - elétrica, oficial de manutenção I - eletrônica, oficial de manutenção I - mecânica, técnico (a) de instalações I, técnico (a) de segurança do trabalho I e técnico (a) químico (a).

Já para candidatos de nível superior há chances para Profissional de Vendas - Júnior, Profissional Júnior - Administração, Profissional Júnior - Auditoria e Profissional Júnior - Ciências Contábeis.

Provas

As provas objetivas serão realizadas prioritariamente nas cidades de Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vitória (ES).

