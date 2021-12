Liquigás abre concurso com salário de até R$ 4.656,67

A empresa Liquigás Distribuidora, que faz parte do Sistema Petrobras, realiza concurso público para o preenchimento de 145 vagas para 44 lugares do país, incluindo a Bahia. O processo seletivo, que ocorre entre setembro e novembro de 2015, possui vagas voltadas para profissionais com diferentes níveis de escolaridade.

As inscrições podem ser realizadas no site da Fundação Cesgranrio entre os dias 15 de julho e 10 de agosto.

As provas objetivas ocorrem em 20 de setembro e as de capacitação física nos dias 7 e 8 de novembro. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 1º de dezembro. O valor das taxas do concurso variam de acordo com o nível de escolaridade: R$ 65 (nível superior); R$ 45 (nível médio); e R$ 35 (nível fundamental).

Para o Gerente de Administração de Pessoal da Liquigás, Antonio Marcos Zanetti, "É primordial que o candidato verifique, antes de pagar a taxa de inscrição, se atende aos requisitos exigidos para o cargo pretendido, como previsto no edital.

Do número total das vagas, 26 são para nível superior, 86 para nível médio, 20 para fundamental completo e 13 para quem não completou o ensino fundamental. Os salários iniciais variam entre R$ 1.057,36 e R$ 4.656,67, de acordo com o nível de escolaridade exigido na função.

A empresa também oferece vale gás, tíquete de refeição, tíquete alimentação, assistência médica, vale transporte, convênios farmácia e odontológico, seguro de vida em grupo, plano de previdência, auxílio funeral, auxílio a filho excepcionais, creche e adicional por tempo de serviço.

