Liminar que suspendia concurso da PF é derrubada

A Advocacia-Geral da União (AGU) derrubou a liminar que suspendia o concurso público da Polícia Federal (PF). Com a decisão, as novas datas da seleção serão divulgadas no site da Cespe, que organiza o certame.

O processo seletivo foi suspenso pela Justiça em 27 de outubro por não adaptar o exame de aptidão física e o curso de formação profissional às necessidades dos candidatos com deficiência.

O concurso oferece 600 vagas para agente da PF. O salário é de R$ 7.514,33 para jornada de 40 horas semanais. Os candidatos precisam ter nível superior em qualquer área.

