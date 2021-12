Lauro de Freitas convoca médicos, enfermeiros e professores

A Prefeitura de Lauro de Freitas divulgou a segunda chamada para contratação dos aprovados em concurso público. Médicos, enfermeiros e professores estão entre os convocados. Eles devem se apresentar, entre os dias 20 e 26, na Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Sesp), localizada na Avenida Gerino Souza Filho, Quadra 14, Bairro do Caji, no horário das 8h às 14h, munidos dos documentos (original e fotocópias) exigidos no edital do certame. Após apresentação dos documentos, os candidatos serão encaminhados para avaliação médica e psicológica, nomeação e posse no cargo.

Nesta segunda chamada foram convocados 16 enfermeiros, 17 médicos, 31 professores e mais contador, administrador, motoristas, telefonistas e agentes administrativos. Outras três chamadas serão realizadas nos dias 23 de novembro, 7 e 21 de dezembro completando a convocação dos aprovados que vão ocupar as 659 vagas previstas no edital.

O concurso público foi aplicado em maio pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb) como forma de substituir os contratos temporários encontrados na Prefeitura em 2005.

A segunda convocação está publicada nos sites www.transparencialaurodefreitas.ba.gov.br e no www.laurodefreitas.ba.gov.br.

