Justiça suspende concurso da Câmara Municipal de Feira

A 2ª Vara da Fazenda Pública suspendeu o concurso público da Câmara Municipal de Feira de Santana - cuja prova estava marcada para o próximo domingo, 16 - sob pena de multa diária de mil reais.

A decisão, publicada no site do Tribunal de Justiça da Bahia nesta segunda-feira, 10, foi toamda a partir de uma ação civil do Ministério Público da Bahia, que alega irregularidades no processo de licitação.

De acordo com o MP, a escolha do Instituto Ideal para realizar o concurso se baseou apenas no critério "menor preço", sem solicitação de "técnica".

Junto ao documento em sua defesa, a Câmara anexou a cópia de uma licitação realizada pelo próprio MP, com os mesmos critérios deste certame. A sobre o cancelamento do concurso deve ser divulgada ainda nesta terça-feira, 11, para não atrapalhar os candidatos de outros municípios que precisarão viajar para realizar a prova.

Ao todo, são oferecidas 37 vagas para os cargos de redator de notícias, redator de debates, contador, procurador jurídico adjunto, analista de sistemas em rede, intérprete de Libras, fotógrafo, motorista, técnico de suporte em informática, auxiliar legislativo e administrativo. As informações são do site Acorda Cidade.

