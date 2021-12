Ipac abre processo seletivo em Salvador com salários de até R$ 2.729,76

O Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) abre nesta quarta-feira, 3, um processo seletivo para contratação temporária de candidatos com nível médio e superior. Ao todo, são oferecidas 13 vagas, com salários que variam de R$ 1.569,17 a R$ 2.729,76.

Os profissionais vão atuar em Salvador, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. O prazo para inscrições vai até a próxima terça-feira, 9, e deve ser feita exclusivamente através do portal na internet.

As oportunidades são para as funções de Técnico de Nível Médio - Operacional, com 6 vagas; Técnico de Nível Médio Administrativo, com 4 vagas; Técnico de Nível Superior - Direito, com 2 vagas, e Técnico de Nível Superior Jornalismo - Comunicação social, com uma vaga.

