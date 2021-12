Instituto Chico Mendes abre concurso com 9 vagas na BA

Abrem na próxima quinta-feira, 23, as inscrições para o concurso do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). São 271 vagas para os níveis superior e médio, sendo nove de nível médio para a Bahia. Os candidatos concorrem para o cargo de técnico administrativo no estado, com remuneração de R$ 2.887,34.

De acordo com o coordenador da Regional 7 do ICMBio, que envolve Bahia e Espírito Santo, Apoena Figueirôa, as atividades atribuídas ao cargo são simples e tranquilas. "O funcionário presta apoio administrativo nas atividades em áreas como compras, recursos humanos e documentação", explica.

Para outros estados há vagas de níveis médio e superior para técnico e analista ambiental e administrativo. A remuneração varia entre R$ 2.887,34 e R$ 6.478,30.

Para se inscrever, os candidatos devem pagar uma taxa no valor de R$ 70. Aqueles que participam do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e são membros de família com baixa renda podem pedir isenção do pagamento. A solicitação é feita no site do concurso durante o período de inscrição e a liberação está sujeita a comprovação dos dados.

Diretor acadêmico do site QConcursos.com, Fernando Bentes afirma que o candidato não encontrará uma prova complexa. Os candidatos podem esperar por questões que avaliem conhecimentos mais clássicos em informática e língua portuguesa, principalmente interpretação de texto.

"Aconselho que os candidatos guardem definições corretas sobre os conceitos, recorrendo a fontes clássicas de estudo, que não despertam críticas ou dúvidas", recomenda.

Resolução das provas - Bentes destaca a atenção destinada ao tempo de resolução das questões. O diretor sugere uma ordem para responder a prova. "A regra é responder sempre as questões das disciplinas que o candidato mais conhece e domina. O tempo médio de resolução será de 2 a 3 minutos, portanto, a concentração deve ser máxima, para que ele não perca o foco, economize tempo e responda toda a prova", ressalta o especialista.

O exame avalia os candidatos também através de prova discursiva. Wellington Fontes é professor de Redação e Literatura e esclarece que essa é uma tendência entre os concursos públicos. "Hoje é tendência que redação seja de caráter eliminatório nos concursos, porque a partir dela é possível perceber o pensamento das pessoas", explica Fontes.

