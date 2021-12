Instituto abre 109 vagas para seleção de professores substitutos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) está com inscrições abertas até o dia 4 de julho para processo seletivo destinado à contratação de professores substitutos. Os salários variam entre R$ 2.236, 31 a R$ 3.126,31.

As 109 vagas ofertadas são para as cidades de Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Barreiras, Brumado, Euclides da Cunha, Eunápolis, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Seabra, Simões Filho, Ubaitaba, Valença e Vitória da Conquista.

Já as áreas de atuação são para atendimento educacional especializado, artes, enfermagem, engenharia elétrica, física, matemática, informática, sociologia, filosofia e língua brasileira de sinais (Libras).

As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário online, com pagamento da taxa no valor de R$ 70. O processo seletivo será composto por duas etapas: prova de desempenho e avaliação de títulos.

Entre os requisitos para concorrer à seleção, o candidato deve ter idade mínima de 18 anos, possuir a formação acadêmica exigida na área e não ser servidor ocupante de cargo efetivo integrante das carreiras de magistério. Outras informações podem ser conferidas no site do instituto ou pelo e-mail substituto2019.ifba@ifba.edu.br.

