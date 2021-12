INSS inscreve em concurso com salários de R$ 7.147,12

Estão abertas as inscrições para o concurso do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que vai preencher 300 vagas para o cargo de Analista de Seguro Social, com salários de até R$ 7.147,12.

Das vagas, 274 são para ampla concorrência e 26 são destinadas a pessoas com deficiência. Há oportunidades para profissionais graduados em estatística, ciências contábeis, direito, administração, engenharias civil, mecânica, elétrica e de telecomunicações, arquitetura, tecnologia da informação, terapia ocupacional, pedagogia, psicologia, jornalismo, fisioterapia e letras.

As inscrições devem ser realizadas no site www.funrio.org.br até o dia 13 de setembro. A taxa é de R$ 67,21.

Os candidatos realizarão uma prova objetiva, cujos assuntos estão descritos no edital. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

