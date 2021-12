INSS inscreve até esta sexta para 300 vagas

Termina nesta sexta-feira, 13, a inscrição para o concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). São oferecidas 300 vagas para analista do seguro social com salário de R$ 7.174,12.

É exigido nível superior nas seguintes áreas: Estatística, Ciências Contábeis, Direito, Administração, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de Segurança do Trabalho, Arquitetura, Tecnologia da Informação, Pedagogia, Psicologia, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Terapia Ocupacional, Fisioterapia e Letras.



Interessados devem se inscrever no site da Funrio. A taxa é de R$ 67,21. A prova está agendada para acontecer no dia 13 de outubro.

