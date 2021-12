INSS e IBGE inscrevem a partir desta segunda para concursos

Primeiro dia útil do ano, esta segunda-feira, 4, também é o primeiro dia de inscrição de dois esperados concursos: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). São 1.550 vagas nos dois editais para os níveis médio e superior.

O INSS oferece 950 oportunidades com cadastro até 22 de fevereiro pelo site da Cespe. O salário para nível médio é de R$ 4.886,87 e para superior, R$ 7.496,09. A prova será no dia 15 de maio.

Já o IBGE disponibiliza 600 vagas com remuneração variando entre R$ 3.319,45 a R$ 9.396,88. As provas serão em 10 e 17 de fevereiro, a depender do nível de escolaridade. Interessados devem se inscrever até 28 de janeiro no site da FGV.

adblock ativo