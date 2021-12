INSS divulga gabarito final e análise de recurso de concurso

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou nesta quinta-feira, 7, o gabarito final da prova objetiva e o resultado do julgamento dos recursos do concurso do órgão. Os dados estão disponíveis no site da Funrio, empresa organizadora do certame. A previsão é de que o resultado preliminar do concurso seja divulgado ainda nesta quinta. O certame é para preenchimento de 300 vagas para nível superior. O salário inicial pode chegar a R$ 7.147,12.

adblock ativo