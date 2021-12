INSS deve receber autorização para concurso com 1.500 vagas

Três anos após a realização do último concurso para profissionais de nível médio, o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) está prestes a receber a autorização para realizar novo certame.

Segundo informações da Folha Dirigida, o Ministério do Planejamento recebeu a solicitação do órgão para contratar 3.080 servidores. Entretanto, será autorizada apenas a oferta de 1.500 vagas para nível médio.

Caso seja aprovado pelo Ministério, o concurso terá salários de R$ 4.400,87 para o cargo de técnico, que exige ensino médio completo dos candidatos. Além do salário, os aprovados receberão R$ 304 de auxílio-alimentação.

Em outubro do ano passado, o órgão iria realizar as provas para nível superior, mas elas foram canceladas pela Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência (Funrio) e reaplicadas somente no dia 9 de fevereiro.

Após a realização do concurso, os candidatos também reclamaram do número de questões anuladas, como na prova para a área de administração, que chegou a ter oito anulações.

