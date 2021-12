INSS deve divulgar edital para concurso até 18 de dezembro

O edital do concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve ser publicado até 18 de dezembro, de acordo com o jornal Folha Dirigida. As provas devem ser realizadas em março e os aprovados convocados em abril.

A previsão é que o certame ofereça 950 vagas para técnico e analista. Os candidatos podem ter níveis médio e superior. Esse é um dos concursos mais esperado por quem sonha em garantir uma vaga no serviço público.

