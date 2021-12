INSS decide reaplicar provas de concurso com 300 vagas

A Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência (Funrio) cancelou as provas do concurso do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) aplicadas no dia 13 de outubro. Os exames serão reaplicados em 9 de fevereiro de 2014, no turno da tarde.

>> Polícia Federal lança edital para 566 vagas em concurso

A Funrio não explicou o que motivou essa decisão, mas os candidatos utilizam fóruns na internet para reclamar do certame, que teve inúmeras questões anuladas. A prova para administração, por exemplo, chegou a ter oito das 70 questões do exame anuladas.

A organizadora do concurso também já tinha anunciado que iria reaplicar as provas para a formação em tecnologia da informação e para alguns candidatos à função de engenharia civil, fisioterapia e administração.

Com esta decisão agora, todos os candidatos que compareceram no primeiro exame vão refazer a prova no dia 9 de fevereiro.

É possível solicitar a mudança na cidade onde vai realizar o exame. Basta enviar e-mail para trocacidadedeprova.inss@funrio.org.br até 9 de dezembro com o assunto "Solicitação de alteração da cidade de prova", nome do candidato, número de inscrição, identidade, CPF e cidade onde deseja realizar o certame.

Quem não tiver interesse em fazer o exame novamente, pode solicitar a devolução da taxa de inscrição até 9 de dezembro. Para isso, é necessário enviar e-mail para devolucaotaxa.inss@funrio.org.br, com o assunto "Devolução da taxa de inscrição", além do seu nome, número de inscrição, identidade, CPF e dados bancários. Não será aceita conta poupança.

O INSS oferece 300 vagas para nível superior com salário de até R$ 7.147,12.

adblock ativo