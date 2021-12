INSS adia divulgação de resultado parcial do concurso

A Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência (Funrio), que organiza o concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), adiou para o dia 14 de novembro a divulgação do resultado preliminar do certame e vistas dos cartões de respostas.

Inicialmente, a previsão era de que os dados fossem divulgados nesta quinta, 7, no mesmo dia da publicação do gabarito definitivo e resultado do julgamento dos recursos. A Funrio não informou o motivo da mudança da data.

O INSS oferece 300 vagas para nível superior. Salário chega a R$ 7.147,12. A prova do certame foi realizada no dia 13 de outubro.

adblock ativo