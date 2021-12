INSS abre inscrição para 950 vagas nesta segunda

O prazo para inscrição no concurso público do INSS, um dos mais aguardados pelos concurseiros e que oferece 950 oportunidades, com salário de até R$ 7,4 mil, começa nesta segunda-feira, 4. As provas estão marcadas para maio de 2016.

"Esse concurso tem um fator raro, que é o longo intervalo entre a publicação do edital e a realização da prova", afirma a coordenadora do Só Concursos e Afins (SCEA), Rose Sampaio, que alerta: o fato de o prazo ser maior do que o normal não deve levar o candidato a postergar o início dos estudos. "É como uma dieta ou a matrícula em uma academia. Não dá para dizer que vai começar na segunda-feira", afirma Rose, que é professora de português.

Rose lembra que o conteúdo a ser estudado é vasto e que o ideal é começar imediatamente a abrir os livros. Ainda usando a metáfora da academia, Rose fala que para estabelecer uma rotina de estudo é preciso começar a estudar. Assim como quem está decidido a perder peso. "Há casos de pessoas que são aprovadas estudando sozinhas, mas na maioria das vezes é preciso estudar de forma metódica", assinala Rose.

Níveis médio e superior

Mais de 80% das vagas são para o cargo de técnico do seguro social, que exige nível médio completo e tem salário inicial de R$ 4.886,87. O cargo de analista do INSS, voltado a candidatos com nível superior em serviço social e registro no conselho de classe, traz 150 postos de trabalho, com salário de R$ 7.496,09.

As inscrições devem ser feitas até 22 de fevereiro pelo site www.cespe.unb.br. A taxa de inscrição custa R$ 65 para nível médio e R$ 80 para nível superior. A prova está prevista para 15 de maio de 2016.

A professora Rose Sampaio recomenda que os candidatos não respondam as questões como se fosse uma loteria. "As questões erradas tiram pontos. Então, é melhor não responder quando não se sabe. Em caso de dúvidas, o candidato deve usar a lógica".

O programa do edital inclui direito administrativo, direito constitucional, informática e raciocínio lógico. A prova para analistas terá ainda legislação previdenciária, legislação da assistência social do trabalhador e da pessoa com deficiência e serviço social. A prova para técnicos terá ainda ética no serviço público e regime jurídico único.

>> LEIA TAMBÉM

Bahia tem concursos abertos com salários de até R$ 8.639

adblock ativo