INSS abre concurso para 950 vagas e salário de até R$ 7 mil

O esperado edital do concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) saiu nesta quarta-feira, 23, oferecendo 950 vagas para níveis médio e superior. Os salários são de R$ 4.886,87 e R$ 7.496,09, respectivamente.

As vagas de nível superior são para analista do seguro social com formação em serviço social. Já os de nível médio vão trabalhar como técnico do seguro social.

Os profissionais vão trabalhar na Bahia, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Rondônia, Roraima, Tocantins, e no Distrito Federal.

Interessados devem se inscrever pelo site da Cespe entre 4 de janeiro e 22 de fevereiro. A taxa é de R$ 65 e R$ 80. A prova será no dia 15 de maio.

