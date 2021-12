Inscrições para vagas de estágio na Defensoria Pública começam segunda

A Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA) vai lançar neste sábado, 3, no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital de abertura do exame de seleção para estagiários de ensino médio e técnico. A inscrição deve ser feita através do site da Fundação Cefet Bahia, a partir da próxima segunda-feira, 5, e vai até o dia 27 de março.

A bolsa auxílio é de R$ 391,00, e a inscrição custa R$ 12,00. As vagas serão distribuídas entre nível médio regular, técnicos em administração, informática, contabilidade e logística. Ao todo, a DPE vai selecionar 55 estagiários.

O exame será constituído de uma etapa única: prova escrita aplicada para todos os candidatos, composta por 40 questões objetivas, de caráter eliminatório e classificatório.

