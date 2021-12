Inscrições para seleção que oferece 153 vagas encerram nesta quinta

Encerram nesta quinta-feira, 28, as inscrições para o processo seletivo da prefeitura de Lage que oferece 153 vagas para todos so níveis de escolaridade. Com salários de R$ 998 a R$ 2.400, o certame tem validade de um ano, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

Interessados podem realizar a inscrição diretamente na Biblioteca Municipal Arlete Maron de Magalhães, localizada na Praça Matriz, s/nº, nos horários de 8h às 14h. As oportunidades disponíveis serão preenchidas em diferentes secretarias do município. Outras informações podem ser conferidas no edital da seleçao.

Vagas

Secretaria Municipal de Administração e Finanças: assistente Administrativo (2); técnico de informática (1);

Secretaria Municipal de Agricultura: técnico agrícola (1);

Secretaria Municipal de Educação: motorista "B" (2); motorista "D" (20); assistente administrativo (3); auxiliar de classe (10); intérprete de libras (3); professor séries iniciais (10); professor séries finais das áreas de ciências (1); educação física (1); geografia (1); história (1); língua inglesa (2); língua portuguesa (2) e matemática (2); nutricionista (1);

Secretaria Municipal de Infraestrutura: carpinteiro (1); coveiro (1); eletricista (2); encanador; motorista "C" ou "D" (1); operador de máquinas pesadas (1); pedreiro (2); pintor (2); servente de obras (2); assistente administrativo;

Secretaria de Saúde: motorista "B" (4); motorista "D" (2); assistente administrativo (8); técnico em enfermagem (15); auxiliar de saúde bucal (4); técnico em análises cínicas (2); técnico em instrumentação cirúrgica (1); técnico em radiologia (2); técnico em saúde bucal (1); enfermeiro (11);odontólogo (9); farmacêutico (2); assistente social (1); assistente social 20h (1); fisioterapeuta 30h (3); nutricionista 20h (1); nutricionista 30h (1); psicólogo 20h (1); psicólogo 30h (1); fonoaudiólogo (1); educador físico (1);

Secretaria de Ação Social: motorista "B" (2); assistente administrativo (1); psicólogo (1) e assistente social (2);

