Inscrições para seleção do Ifba encerram nesta quarta; salários chegam a R$ 4 mil

Encerram nesta quarta-feira, 20, as inscrições para o processo seletivo destinado a contratação de professor substituto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba). As remunerações variam entre R$ 3.126,31 a R$ 4.272,99.

Com taxa no valor de R$ 70, os interessados podem realizar a inscrição por meio do site do instituto. Os selecionados terão carga horária de 40h semanais, com auxílio alimentação de R$ 458. Mais informações podem ser adquiridas no edital.

Vagas

As oportunidades para o esse processo seletivo são para áreas de Engenharia Química - Operações Unitárias e Fenômenos de Transporte (1); Engenharia Química - Cinética, Reatores Químicos e Biorreatores (1); Engenharia Química - Materiais (1); Automação (1); Mecânica (1); Radiologia (1); Construção Civil - Arquitetura (1); Língua Estrangeira Moderna: Espanhol (1); Geologia (1); Educação Física (1); Eletrônica (1); Eletrotécnica: Sistemas de Potência (1); Língua Brasileira de Sinais - Libras (1); Matemática (1); Psicologia (1); e Física (1).

