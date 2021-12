Inscrições para seleção do Detran encerram nesta segunda

Encerram às 23h59 desta segunda-feira, 7, as inscrições para o processo seletível de nível médio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-Ba). Ao todo, estão sendo oferecidas 47 vagas para Salvador e mais cinco cidades baianas.

As inscrições devem ser feitas diretamente no site de seleção do estado. Com remuneração de R$ 1.629, 74, o certame é em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) e tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado.

Além do salário, os selecionados também receberão auxílio refeição e transporte. A seleção constará de avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório. Outras informações estão disponíveis no edital do processo seletivo.

adblock ativo