Inscrições para seleção de estagiários do Ifba encerram neste domingo

Encerram neste domingo, 17, as inscrições da seleção de estagiários para cadastro reserva do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) destinado a estudantes de nível médio e superior.

Durante a inscrição - que deve ser realizada no site do Ifba -, o candidato deve enviar os documentos solicitados no edital digitalizados/assinados exigidos, para a conclusão da inscrição, para o email selecaoestagios2019.ifba@gmail.com, escrevendo no assunto: SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 2019.

Para participar é necessário comprovar idade igual ou superior a 16 anos e estar cursando a partir do 2º ano do Nível Médio, bem como para o Nível Superior, entre o 3º e 6º semestre, no entanto o candidato não deve apresentar mais do que três reprovações em disciplina no curso relacionado à pleiteada. Outras informações podem ser consultadas no edital.

Vagas

Serão disponibilizadas vagas para estudantes dos cursos de administração, ciências contábeis, secretariado, biblioteconomia, economia e enfermagem. Para os estudantes de nível médio, é necessário que estejam matriculados em qualquer curso profissionalizante.

Ambos serão destinados para atuar nos setores administrativos ou acadêmicos do Ifba, campus de Salvador. Os selecionados deverão cumprir a carga horária entre 20 e 30 horas semanais, dividida em turnos de quatro horas diárias pela manhã tarde ou noite, ou em jornada de 30 horas semanais, dividida em turnos de seis horas diárias.

