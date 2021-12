Inscrições para seleção da Uneb seguem até esta sexta

Seguem até esta sexta-feira, 3, as inscrições para o processo seletivo simplificado para profissionais da área de Tecnologia da Informação, realizado pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

Os candidatos às seis vagas oferecidas devem realizar as inscrições presencialmente na sede da Pró-Reitoria de Extensão (Proex), no Museu de Ciência e Tecnologia (MC&T) da Uneb (Avenida Jorge Amado - Imbuí), apresentando cópias autenticadas dos documentos solicitados no edital.

O processo seletivo será composto por análise curricular e entrevista individual, prevista para o dia 10 de maio. A carga de trabalho é de 30 horas semanais, e o salário é de R$ 1.200. Segundo edital, estudantes da UNEB têm prioridade no preenchimento das vagas.

Os candidatos selecionados serão contratados na condição de prestadores de serviço pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. Mais informações no site www.uneb.br.

