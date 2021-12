Inscrições para seleção da Secult se encerram em dois dias

Encerram-se nesta quinta-feira, 21, as inscrições para o processo seletivo da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), destinado a candidatos de níveis médio, técnico e superior, com remunerações que variam de R$ 1.569,17 até 2.729, 78.

Interessados podem se inscrever, no site da seleção, até as 20h. Os selecionados irão atuar em Salvador com jornadas de 40h semanais, sob Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) e, além do salário receberão auxílio alimentação e vale-transporte.

São oferecidas 50 vagas para os cargos de técnico de edificações, eletricidade, administração, economia, comunicação com habilitação em produção cultural, jornalismo, publicidade, design gráfico, direito, ciências contábeis, historiador/sociólogo, administração com habilitação em recursos humanos.

