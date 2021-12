Inscrições para seleção da Prefeitura de Lauro encerram nesta quinta

O prazo de inscrição para o processo seletivo da Prefeitura de Lauro de Freitas, que oferece 268 vagas para professores de diferentes disciplinas, se encerra nesta quinta-feira, 14.

As inscrições devem ser realizadas na Escola Municipal Fênix, localizada na rua São José, centro, e na Escola Municipal Dois de Julho, na rua São Cristóvão, das 8 às 14h. Os aprovados terão uma carga horária de 20 a 40h semanais. Informações adicionais podem ser conferidas no edital.

Vagas

Os cargos disponíveis são para professor de creche (70); professor de pré-escola (64); professor de artes com ênfase em música (21); educação física (22); artes com ênfase em música (19), dança (3), artes plásticas (2), artes cênicas (2); história e cultura afro-brasileira e indígena (21); professor de ensino fundamental I - 1º ao 5º com proficiência em libras (1); professor de ensino fundamental I - 1º ao 3º (1); professor de ensino fundamental I - 4º e 5º ano (1); língua portuguesa (4); matemática (5); ciências (6); geografia (4) e história (4).

