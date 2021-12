Inscrições para seleção da Hemoba se encerram nesta terça

Encerram nesta terça-feira, 26, as inscrições para o processo seletivo da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), com salários que variam de R$ 1.520,44 a R$ 3.016,68. Os selecionados irão atuar na cidade de Barreiras.

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem se inscrever no site da seleção. As 23 oportunidades oferecidas são destinadas as funções de bioquímico, enfermeiro, assistente social, técnico em enfermagem e técnico e, patologia clínica.

O processo seletivo consistirá em análise curricular entre os dias 28 e 29 deste mês. Outras informações estão disponíveis no edital. da seleção.

