Inscrições para seleção com salários de até R$ 6 mil se encerram neste domingo

As inscrições para o processo seletivo da prefeitura de Barreiras se encerram neste domingo, 5. Os salários vão de R$ 1.131,25 a R$ 6.094,16.

O procedimento deve ser feito site do Idib, empresa organizadora da seleção. As taxas custam entre R$ 50 e R$ 90 e devem ser pagas até 24 horas após a emissão do boleto bancário.

São oferecidas 5.250 vagas para candidatos com formação em nível médio, técnico e superior. Deste número, 4.375 são para cadastro reserva e 875 para vagas imediatas.

