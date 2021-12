Inscrições para seleção com salários de até R$ 6 mil se encerram nesta sexta

Seguem abertas até esta sexta-feira, 28, as inscrições para o processo seletivo da prefeitura de Ibotirama que visa a contratação de 197 candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com remunerações de R$ 998 a R$ 6 mil.

Os interessados devem realizar as inscrições no site da empresa Caetanno, organizadora do certame. A previsão é que a prova seja aplicada no dia 28 de julho, às 14h. Outras informações podem ser verificadas no edital da seleção.

