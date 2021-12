Inscrições para seleção com salários de até R$ 15 mil se encerram nesta sexta

As incrições para o processo seletivo da prefeitura de Salinas da Margarida, que oferece 448 vagas com salários de R$ 998 a R$ 15 mil para candidatos de níveis médio, técnico e superior, se encerram nesta sexta-feira, 12.

As inscrições devem ser feitas no site Concepção Consultoria, e as taxas variam de R$ 50 a R$ 100. Os selecionados irão atuar em hospital, Secretaria de Educação, Assistência Social, Infraestrutura, Serviços Públicos, e Administração e Planejamento.

