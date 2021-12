Inscrições para seleção com 295 vagas para professores se encerram nesta terça

As inscrições para o processo seletivo da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, que oferece 295 vagas destinadas a candidatos que possuem nível superior, se encerram nesta terça-feira, 14. Os salários variam de R$ 1.306,19 a R$ 1.713,46.

As inscrições devem ser feitas pela internet até as 18h. Os selecionados irão cumprir uma carga horária de 20 horas semanais. Outras informações podem ser conferidas no edital.

