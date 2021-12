Inscrições para professores da Uefs encerram nesta terça

Estarão abertas até às 18h desta terça, 19, as inscrições para Seleção Pública para Professor Substituto da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). O processo seletivo será constituído das seguintes etapas: entrevista; prova de títulos; e aula pública.

Ao todo estão sendo ofertadas 42 vagas, distribuídas nas seguintes áreas: Ciências Biológicas, Tecnologia, Educação, Saúde, Ciências Exatas, Ciências Humanas e Filosofia, Física. As informações do edital estão disponíveis no site.

