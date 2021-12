Inscrições para processo seletivo do Samu encerram neste domingo

As inscrições para o processo seletivo simplificado de médicos que vão atuar no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Salvador, encerram neste domingo, 16.

Conforme a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Salvador, as 67 vagas oferecidas são para contratação através do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) e as inscrições são feitas exclusivamente via internet.

Do total de vagas, 20 são destinadas a candidatos afrodescendentes e outras quatro vagas são para pessoas com eficiência. A remuneração é de até R$ 9 mil para um plantão semanal de 24h.

Seleção

O processo seletivo é composto por duas etapas de caráter classificatório e eliminatório. A primeira consiste em avaliação de títulos, a ser realizada por comissão composta por equipe técnica.

A segunda etapa é um curso de capacitação inicial com carga horária de 40h, a ser organizada pela equipe técnica da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

adblock ativo