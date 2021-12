Inscrições para processo seletivo do Inema começam nesta quinta

As inscrições para o processo seletivo do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) já podem ser realizadas exclusivamente pela internet. Ao todo são oferecidas 10 vagas para profissionais de nível superior.

Das vagas, cinco são nas áreas de Medicina Veterinária, que atuarão no Jardim Zoológico de Salvador, uma para Engenharia Sanitária e Ambiental, três para Hidrologia e uma para Geologia, todos com carga horária de 40h semanais em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

A seleção será feita exclusivamente através de análise curricular.

